Anniversaire du 20 février : Le Front social marocain a manifesté à Rabat

A l'occasion du 12e anniversaire du Mouvement du 20 février, des militants des droits humains ont organisé un sit-in, lundi soir, devant le siège du Parlement à Rabat. Ils ont ainsi dénoncé la flambée des prix des biens de consommation, ainsi que la poursuite des arrestations politiques. Lors du sit-in à l’appel du Front social marocain, des banderoles ont été hissées portant des slogans exprimant la colère contre la cherté des prix.

Les participants ont scandé des slogans dénonçant la rente, la corruption et «le pillage des ressources du pays». Ils ont également dénoncé l'octroi de «privilèges aux plus fortunés» et «l'imposition d'impôts aux travailleurs», réclamant «la libération des leaders du Hirak du Rif, les journalistes et les militants des droits de l'Homme détenus».

Le militant Abdelhamid Amine a estimé que les manifestations du M20F ont été «un événement historique qui a démontré l'espoir démocratique du peuple marocain». Dans une déclaration à Hespress, il a affirmé que «douze ans après, la corruption sévit toujours dans le pays». Il a appelé à «un travail continu pour incarner l'esprit du mouvement, qui est représenté par la dignité, l'égalité, la justice sociale et le renversement de la corruption et de la tyrannie».

Dans le discours de clôture du sit-in, les manifestants ont estimé que «le dynamisme militant déclenché par le mouvement du 20 février se poursuit toujours, malgré toutes les formes de répression et d'arrestations continues contre ses militants».