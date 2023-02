Maroc : Ahmed Lahmidi élu à la tête de la Fédération royale de l’aviation légère et sportive

Ahmed Lahmidi a été élu à l’unanimité, nouveau président de la Fédération royale marocaine de l’aviation légère et sportive (FRMALS) à l’issue de l’assemblée générale ordinaire élective (AGOE), tenue dimanche au centre des conférences du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports de Rabat. Lors de cette assemblée, tenue en présence des membres du comité provisoire chargé de la gestion de la FRMALS, sept associations sur huit ont participé au vote.

L’ordre du jour de cette AGOE a porté sur l'élection des membres du bureau directeur, l’examen du plan d’action annuel, du budget et du montant de l’adhésion, ainsi que la désignation d’un contrôleur indépendant des comptes sur proposition du nouveau président, ainsi que la nomination des membres des instances disciplinaires et des nouveaux membres, et l’examen des propositions des participants à l’assemblée générale. Le bureau directeur de la Fédération royale marocaine de l’aviation légère et sportive se compose également de Nourredine El Hannioui, 1er vice-président, Omar Benizzi, 2ème vice-président, Abdelmajid Belaïche, secrétaire général, Chafik Boukraa, secrétaire adjoint, Keltoum Jamali, trésorière, Saïd Idouhna, trésorier adjoint, Driss Abjilini, Karim Lamzourhi, Oussama Boukraa, Habib Kanouchi, Hamza Hannioui, Nourredine Raji, Ibrahim Rami et Ahmed Aboulmachael, membres assesseurs. Najib Zouaoui a été nommé à l’unanimité président de la commission disciplinaire, tandis que Naoufal Bouzari a été désigné président de la commission d’appel.

A l’entame de l’assemblée générale ordinaire élective, le nouveau président a présenté le plan d’action et les perspectives d’avenir susceptibles de développer davantage les sports aéronautiques, à travers un programme au profit des pratiquants et la prise de mesures nécessaires pour l’ouverture des sites d’aviation fermés en coordination avec les autorités locales.

La Fédération royale marocaine de l’aviation légère et sportive est gérée depuis 2021 par un comité provisoire.