Narration continue : A Marrakech, des conteurs marocains et étrangers battent le record du monde

Des conteurs marocains et étrangers ont battu récemment, à Jemaâ Fna à Marrakech, le record du monde en racontant en continu pendant 50 heures, et ce, à l'occasion de la 2e édition du Festival international du conte de Marrakech organisée du 12 au 19 février courant. «Des conteurs de tous les continents se sont réunis le mercredi soir, 15 février courant, à Jemaâ Fna à Marrakech, racontant en continu pendant deux jours et deux nuits, soit un total de 50 heures, battant ainsi le précédent record du monde de narration continue détenu par un festival en Espagne à 42 heures», a indiqué un communiqué publié par les organisateurs.

L’événement avait commencé le soir du 15 février courant, par une joyeuse procession dans les souks, accueillie par des commerçants et touristes. A l'arrivée à la mythique place Jemaâ Fna, un cercle de halqa a été formé avec des spectacles de conteurs de tous les continents dont les vedettes du festival sont Simon Martin, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc et Brian Bouillon Baker, fils de Joséphine Baker ainsi que les maîtres du conte Abderrahim Al-Azzalia, Mohamed Bariz et Taffy Thomas MBE. Le groupe international de conteurs a ensuite commencé un marathon de contes, «Hikayathon» à Jemma Al Fnaa à 18h47 le mercredi soir, racontant en continu pendant deux jours et deux nuits se terminant le vendredi à 20h47, soit un total de 50 heures battant le précédent record du monde de narration continue détenu par un festival en Espagne à 42 heures, précise la même source.

Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la 2e édition du Festival International du Conte de Marrakech a réuni 87 conteurs venus rendre hommage à une tradition millénaire et inspirer la nouvelle génération de jeunes marocains. Cette manifestation, organisée par l'Union des conteurs pour la créativité culturelle et l'art du conte et le World Storytelling Cafe, sous le thème «Voix ancestrales», figure parmi les plus importants événements culturels internationaux dans le Royaume qui visent à renforcer la dynamique culturelle que connaît la Cité ocre.