Les activités du bureau économique du Maroc à l’OCDE lancées

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah a donné, lundi à Rabat, le coup d'envoi des activités du bureau économique du Maroc à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Un lancement qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase de mise en œuvre du Programme Pays Maroc-OCDE, signée le 25 juin 2019.

Ce projet stratégique, mis en œuvre avec l’appui du Département du chef du gouvernement et de plusieurs institutions nationales, vise à hisser la coopération économique avec cet organisme à un nouveau palier, en dotant le Royaume d’un outil dont disposent l’ensemble des 38 pays membres de l’OCDE, et à valoriser l’image économique et le rayonnement du Maroc à l’international. Ainsi, le Bureau géographique Maroc a pour mission de préparer, selon une méthodologie spécifique et des démarches précises, l'Étude économique de l’OCDE sur le Maroc à travers une analyse transversale, reposant sur des comparaisons internationales solides et promouvant le partage d'expériences.

Le Bureau veillera aussi à la préparation des prévisions économiques, à l’automne et au printemps, avec une note par pays résumant les développements récents, les perspectives à deux ans, ainsi que les priorités de réformes. Ces prévisions et analyses sont publiées dans le cadre des Perspectives économiques de l’OCDE deux fois par an, en plus d'une évaluation des réformes structurelles en cours. Cette évaluation repose sur la construction d'indicateurs de performance économique, sociale et environnementale ainsi que de politiques structurelles. Ces analyses sont publiées dans le cadre du rapport Objectif croissance. Le bureau accueillerait également des cadres mis à disposition par l’administration marocaine auprès de l’OCDE pour faciliter le partage des connaissances et méthodologies entre l’OCDE et le gouvernement marocain. Avec ce projet ambitieux mené sur un horizon de 24 mois, le Maroc s’engage avec l’OCDE à renforcer davantage le partenariat sur le plan économique dans le cadre de la mise en œuvre la deuxième phase du Programme-Pays.