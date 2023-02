Après des intempéries, le Polisario lance un appel à l’aide internationale

Après avoir officiellement minimisé les effets des dernières précipitations tombées dans les camps de Tindouf en Algérie, le Polisario révise sa position et lance un nouvel appel à l’aide internationale. «Compte tenu de la situation délicate des réfugiés sahraouis, le Croissant-Rouge sahraoui (CRS) demande aux pays donateurs, aux agences des Nations unies, aux organisations humanitaires et aux associations du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui d'apporter une aide humanitaire urgente aux réfugiés sahraouis», indique le CRS dans un communiqué.

«Les pluies importantes qui se sont abattues sur les camps de réfugiés sahraouis ont causé d'importantes pertes matérielles dans les maisons des réfugiés, ainsi que dans certaines institutions telles que les hôpitaux, les écoles, les centres pour handicapés», ajoute la même source.

Pour étayer son appel, le «Croissant rouge sahraoui» a de nouveau brandi le spectre de la «malnutrition et de l’anémie chez les enfants et les femmes, particulièrement les enfants de moins de cinq ans, une population dont plus d'un tiers souffre de maladies chroniques, de malnutrition et plus de la moitié d'entre eux souffrent d'anémie».

Pourtant, la semaine dernière, le chef du CRS, Bouhbini Yahya avait précisé que suites à ces pluies, son organisation «n’a enregistré aucune perte ou dommage, à l'exception de quelques fissures dans les maisons de certaines familles». Il s’est même vanté «du stock d'urgence» et «la disponibilité de la flotte de transport du CRS pour acheminer les aides». En août dernier, le chef du «Croissant rouge sahraoui» avait estimé qu’«aider les réfugiés sahraouis est une responsabilité permanente des donateurs, tant que les réfugiés ne sont pas en mesure de regagner leur patrie occupée illégalement par le régime marocain».

Ce nouvel appel intervient alors que le 16e congrès du Polisario a permis de révéler son insolent train de vie. Des centaines de millions de dollars happés dans le fonctionnement de ses milices et représentations diplomatiques à l’étranger alors que la population des camps de Tindouf vie dans des conditions précaires.