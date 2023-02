Maroc : Tanger accueille le Forum d'affaires les 24 et 25 février 2023

a première édition du Forum d'Affaires se tiendra, les 24 et 25 février à Tanger, à l'initiative de l'Instance marocaine des entreprises. Cet événement, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma, connaîtra la participation de plusieurs entreprises représentant les secteurs de la formation et du conseil, de la numérisation, des énergies renouvelables, du recyclage et de la valorisation des déchets, indique un communiqué.

Au programme de ce Forum, qui sera marqué par la présence de l'Espagne comme invité d'honneur de cette édition, figurent plusieurs panels thématiques sur les opportunités d'investissement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la formation et l'accompagnement, la transition numérique, les énergies renouvelables, ainsi que des rencontres B2B entre les entreprises marocaines et leurs homologues espagnoles. Le choix de l'Espagne, en tant qu'invité d'honneur de cet événement organisé en collaboration avec le Centre régional d'investissement (CRI) et l'institution Tamwilkom, s'inscrit dans le cadre du développement des relations économiques entre les deux pays voisins, et dans un climat caractérisé par le rapprochement stratégique maroco-espagnol, précise la même source. Cette manifestation verra participation d'environ 500 petites, très petites et moyennes entreprises (TPE) et (PME) venant des différentes régions du Maroc, en plus de représentants des zones industrielles, des instances élues et des administrations publiques concernées par les domaines de l'investissement, d'emploi, des impôts, de l'économie et des finances.

L'objectif est d'établir un climat d'affaires basé sur l'échange d'expertise et le partage d'expériences entre hommes et femmes d'affaires et chefs d'entreprises, et de renforcer la communication entre l'administration et l'entrepreneur sur des sujets et des préoccupations d'intérêt mutuel. A travers l'organisation de ce Forum, l'lnstance marocaine des entreprises cherche à développer les potentialités des TPE et PME à se mettre en valeur et à commercialiser leurs services, afin de contribuer efficacement à la relance de l'économie marocaine, promouvoir les opportunités d'emploi dans le secteur privé et d'encourager l'investissement.