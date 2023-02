Les Lions de l’Atlas nominés pour les Laureus World Sports Awards

L’équipe nationale marocaine de football nominée pour la Percée mondiale de l'année aux Laureus World Sports Awards 2023. «Lors de la Coupe du monde 2022 de la FIFA, l’équipe nationale du Maroc a joué un football époustouflant pour devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales», expliquent les organisateurs de ce prix.

?? At the 2022 @FIFAWorldCup, #Laureus23 World Breakthrough of the Year Award Nominee, @EnMaroc played stunning football to become the first African team to reach the semi-finals pic.twitter.com/JcZ3K4iu20 — Laureus (@LaureusSport) February 20, 2023

Les Lions de l’Atlas figurent ainsi aux côtés de Carlos Alcaraz, plus jeune joueur de tennis n°1 mondial masculin de tous les temps, Elena Rybakina, qui a remporté son premier titre du Grand Slam en 2022 et est devenue la plus jeune championne féminine au Wimbledon, le patineur artistique américain Nathan Chen, triple champion du monde et champion olympique 2022 ainsi que e golfeur américain Sccottie Schenffler, qui compte six succès professionnels dont le prestigieux Masters en 2022.

Les Laureus World Sports Awards, cérémonie annuelle de remise de prix honorant des individus, des équipes du monde du sport et des réalisations sportives tout au long de l'année, ont été créé en 1999 par la Fondation Laureus Sport for Good, Daimler et Richemont. Les présélections pour les sept catégories (Sportive de l'année, Sportif, Équipe, Percée, Retour, Action et Sport for Good) sont créées par les votes de plus de 1 000 médias sportifs de plus de 70 pays alors que la liste restreinte de l'athlète mondial de l'année avec un handicap est fournie par le Comité international paralympique.