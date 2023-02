Marocains en Syrie et en Irak : Les familles manifestent jeudi à Rabat

Les familles de Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak investiront la rue, jeudi 23 février à Rabat, à l’appel de leur coordination nationale. L’objectif de ce sit-in, prévu devant le siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, est de «sensibiliser sur la problématique des jeunes marocains bloqués et détenus, des femmes et des enfants en Syrie et en Irak», indique dans un communiqué la coordination nationale. Le sit-in se tiendra sous le slogan «Combien de temps attendre...nos enfants sont en danger» et verra la mise en place d’un stand de sensibilisation, ajoute-t-on.

«Il y a plus d'un an, nous avons pris position devant le Parlement après la publication du rapport d'une commission parlementaire exploratoire qui a enquêté sur la situation des Marocains en Syrie et en Irak. Nous espérions que cela mettrait fin à la souffrance des Marocains détenus et coincés dans des conditions tragiques et dangereuses, et qu'une solution humanitaire serait trouvée pour leur retour», note la coordination.

«Cependant, il n'y a pas eu de progrès depuis, et la situation s'est même aggravée, avec le récent tremblement de terre qui a touché la région et l'absence de nouvelles de nos enfants là-bas», ajoute-t-elle, rappelant notamment le «retrait des enfants de leur mères à l'intérieur des camps, les envoyant dans des centres de détention et même en prison avec des adultes de différentes nationalités et croyances».

La coordination appelle ainsi «tous les militants des droits de l'Homme à soutenir les familles endeuillées, ainsi que la presse nationale et internationale, à couvrir cette position et à livrer [ses] voix et [ses] messages aux responsables afin de résoudre ce dossier».