Royaume-Uni : L’approvisionnement en tomates affecté par la situation au Maroc

Parallèlement à un large éventail d'autres pénuries d'approvisionnement, le Royaume-Uni a subi un «coup dur» pour son approvisionnement en tomates en raison de conditions de croissance difficiles et de problèmes logistiques au Maroc et en Espagne. Selon Fruitnet, les producteurs et les fournisseurs au Maroc «ont dû faire face à une "tempête" de températures froides, de fortes pluies, d'inondations et de ferries annulés au cours des trois à quatre dernières semaines - qui ont tous gravement affecté le volume de fruits atteignant le Royaume-Uni».

L'approvisionnement en tomates de l'autre source hivernale majeure de la Grande-Bretagne, l'Espagne, a également été gravement affecté par les conditions météorologiques. Les volumes de tomates d'Almeria au cours des 5 à 7 semaines ont diminué de 22% par rapport à l'année dernière. En conséquence, des images ont circulé des rayons vides des supermarchés, et les entreprises de restauration et des restaurations ont dû se contenter de livraisons réduites alors que les grossistes tentent de répartir l'offre limitée. Selon la même source, les prix au comptant des tomates ont grimpé en flèche en raison de ces pénuries, certains faisant état de prix deux à trois fois supérieurs aux niveaux normaux pour la période de l'année.

Les problèmes de production au Maroc ont commencé en janvier avec des températures nocturnes inhabituellement froides qui ont affecté la maturation des tomates. Le manque de soleil combiné à des nuits plus froides a fait que les plantes se sont «éteintes» et ont cessé de pousser. Ces problèmes de production ont été aggravés par les annulations de ferry en raison du mauvais temps entre le 9 et le 12 février, qui ont entraîné de longs embouteillages de véhicules tentant de traverser le port de Tanger au Maroc vers le port d'Algésiras en Espagne. Les problèmes d'approvisionnement ont été exacerbés par les fortes pluies du 15 au 17 février, qui ont provoqué des inondations dans la vallée du Souss près d'Agadir, le cœur de la tomate du pays. À court terme, les perspectives restent quelque peu floues, conclut la même source.