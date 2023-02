France : Le procès pour viol aggravé de Saad Lamjarred s’ouvre devant la Cour d'assises

Le procès pour viol aggravé et violences volontaires de Saad Lamjarred s’ouvre, ce lundi, devant la Cour d'assises de Paris. Il est accusé par Laura Prioul, alors âgée de 20 ans, pour des faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2016 dans une chambre de l'hôtel Marriott à Paris. Depuis le début de l'instruction, la star marocaine nie tout rapport sexuel forcé, tandis que sa victime présumée ne varie pas dans ses déclarations et maintient ses accusations, écrit BFMTV.

Laura Prioul avait raconté avoir rencontré Saad Lamjarred lors d'une soirée dans une boîte de nuit select, Le Matignon. La jeune femme quitte alors ses amis pour suivre le chanteur et d'autres fêtards en «after», dans une chambre de l'hôtel Intercontinental, place Vendôme. Vers 6 heures, elle est en tête-à-tête avec le chanteur, dans sa chambre d’hôtel. Les versions diffèrent à partir de ce moment. Cependant, vers 9 heures, la police est appelée sur les lieux, où elle découvre une jeune femme prostrée, en larmes, qui affirme avoir été violée.

Dès sa première comparution devant le magistrat instructeur, Saad Lamjarred a fermement contesté tout acte sexuel avec la jeune femme. «Les examens médicaux et gynécologiques réalisés sur Laura Prioul révèlent de nombreuses ecchymoses et traces de griffures. Si les prélèvements vaginaux ne décèlent aucune trace de sperme, un mélange des ADN des deux parties est relevé au niveau de l’entrejambe et de la culotte de la plaignante», rappelle-t-on encore. À l'aune de ces éléments, le chanteur a un temps été placé en détention provisoire. La teneur des faits dénoncés par Laura Prioul avait été aussi remise en question, entraînant une requalification des faits en agression sexuelle en 2019 mais la partie civile avait obtenu, quelques mois plus tard, l'infirmation de la décision.

Saad Lamjarred comparaîtra ainsi libre ce lundi, sous contrôle judiciaire, devant la cour d'assises de Paris pour un crime, assorti de circonstances aggravantes, lui faisant encourir une peine de 20 ans de prison.