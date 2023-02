Le CFCM revoit ses statuts après la rupture annoncée par Emmanuel Macron

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a tenu une Assemblée générale extraordinaire, le 19 février à Bagnolet, pour l’adoption de nouveaux statuts. Le quorum étant fixé aux deux tiers, une nouvelle AGE est prévue le 13 mars pour adopter les nouveaux statuts. Plus de 55% des membres, dont 73% élus par les acteurs locaux, ont été au rendez-vous.

Le nouveaux statuts prévoient «une refonte du CFCM sur la base de structures départementales ; pourront y prendre part, d’une manière égalitaire, toutes les mosquées de France», a indiqué un communiqué parvenu à Yabilladi. Le projet prévoit notamment «la fin du système de cooptation (...) par certaines fédérations dites statutaires». «Ce système, qui s’est avéré antidémocratique et arbitraire, est la cause principale du blocage imposé au CFCM ces dernières années», estime l’institution.

L’idée est de «redonner la parole aux acteurs locaux élus par leurs pairs, qui auront la légitimité nécessaire». Actuellement, le CFCM «représente plus de 1 100 mosquées ayant participé à son élection de 2020». «Toutes les représentations des cultes de notre pays ont dû évoluer pour être en phase avec de nouveaux contextes. Celle du culte musulman est dans cette dynamique», ajoute la même source.

Dans un contexte où la désignation du Forum de l’islam de France (FORIF) en tant qu’interlocuteur de sur la gestion du culte musulman a été rendue officielle, le CFCM dit vouloir «opérer son évolution, loin des soubresauts et de la crise qu’il a connus ces dernières années». Le Conseil note, dans ce sens, que «les critiques et interrogations quant à la capacité du CFCM à répondre aux attentes des musulmans de France, doivent être entendues» et que «des réponses et améliorations doivent y être apportées».

Le document rappelle que le président français Emmanuel Macron «a annoncé le 16 février 2023, sa décision de mettre fin au rôle du CFCM dans le dialogue du culte musulman avec l’Etat, en choisissant un nouveau format». Les participants à l’Assemblée générale extraordinaire soulignent avoir «pris acte de ce choix et ont réaffirmé leur volonté de continuer à défendre les intérêts des membres du CFCM que sont les gestionnaires des mosquées et l’intérêt du culte musulman en général».