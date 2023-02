Coupe de la CAF : L'AS FAR s'impose face au club togolais d’Asko de Kara (5-1)

L’AS FAR a surclassé la formation togolaise d’Asko de Kara sur le score de 5 buts à 1, dimanche soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour la deuxième journée (groupe C) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les buts des Militaires ont été marqués par Mohamed Hrimat (39e), Ahmed Hamoudan (50e), Hamza Igmane (63e), Mustapha Sahd (67e) et Zakaria Fati (90e+2), tandis que l’unique but d’Asko de Kara a été l’œuvre de Harissou Ouro-Bodi (16e).

Dans l’autre match de cette poule, les formations égyptiennes de Future FC et Pyramids se sont quittées sur un match nul (1-1). Lors de la première journée, l’AS FAR s’était contentée d’un match nul (2-2) à l'extérieur face à la formation égyptienne de Pyramids.

A l’issue de cette journée, l’AS FAR s'empare de la première place du groupe avec 4 points, suivie des clubs égyptiens Future et Pyramids (2 pts), tandis que Asko de Kara est dernier avec un seul point.