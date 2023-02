Basket-ball 3x3 : Les équipes nationales U17 célébrées après leur qualification au Mondial

Les équipes nationales U17 du basket-ball 3x3 (garçons et filles). / Ph. FRMBB

La Fédération royale marocaine de basket-ball (FRMBB) a célébré, dimanche à Casablanca, les équipes nationales U17 du basket-ball 3x3 (garçons et filles) après leur première qualification à la Coupe du monde de la discipline. A cette occasion, le président de la FRMBB, Mustapha Aourach a salué cet exploit inédit de la sélection nationale, ajoutant que l’instance fédérale apporte le soutien nécessaire à l'équipe nationale marocaine, et met en place toutes les conditions pour une préparation optimale et ainsi assurer une représentation honorable du Maroc lors de cette compétition internationale.

La joueuse de l’équipe nationale, Omaima Belafdala a de son côté exprimé sa fierté de la performance de la sélection nationale féminine après avoir décroché la médaille de bronze lors du championnat d’Afrique en Egypte l’année passée et le billet de qualification pour la première fois à la Coupe du monde. Elle a ajouté que l'équipe féminine est déterminée à honorer le Maroc lors de la compétition internationale qui se tiendra du 30 août au 4 septembre prochains dans la capitale hongroise.

Les deux équipes nationales du Maroc se sont qualifiées pour la Coupe du monde après avoir remporté la médaille de bronze lors du Championnat d'Afrique qui s'est déroulé en décembre dernier dans la capitale égyptienne, Le Caire. L’équipe masculine a décroché son billet à l’issue de sa victoire en match du classement face à son homologue algérienne (21-15), tandis que celle féminine a battu la Zambie sur le score de 12 à 10.

En marge de cette cérémonie, des diplômes ont été remis aux entraîneurs qui ont bénéficié de sessions de formation de la FRMBB pour les différentes licences.