M'diq : L'opération de protection du littoral se poursuit après l'échouement d'un navire

L'opération de protection du littoral contre les risques de la pollution s'est poursuivie, dimanche au port de plaisance de Marina Smir, suite à l'échouement la veille d'un navire de commerce au large du littoral de la préfecture de M'diq-Fnideq. Ces interventions continues, soutenues par tous les moyens logistiques et les équipements techniques nécessaires, visent à protéger, de manière proactive et urgente, le littoral de M'diq-Fnideq et le port de Marina Smir des risques de pollution de l'environnement, et d'examiner les moyens de réussir l'opération d'évacuation du navire de la zone du port.

Suite à l'incident, une cellule de crise a été mise en place, regroupant les différents intervenants concernés. Le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a également présidé une réunion élargie, en présence de tous les services et secteurs gouvernementaux concernés, afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réussite des interventions prévues. Les opérations d'intervention sont menées par les équipes de la protection civile et des experts dans ce domaine, sous la supervision du gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, avec la participation des composantes de la place d'armes, la Marine royale, la Gendarmerie royale, la Protection civile, l'Agence nationale des ports, la Marine marchande, le département chargé de l'Environnement, le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution et de la société Amendis.

Les autorités locales de la préfecture avaient souligné qu'un navire de commerce, en provenance de l'Uruguay et à destination du Liban, s'est échoué samedi au large des côtes de Marina Samir à M'diq, notant que cet incident serait dû à une panne de moteur et aux conditions météorologiques défavorables. Aussitôt informés de l'incident, les autorités et les services concernés se sont rendus sur les lieux, avec la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires, ce qui a permis de secourir 8 membres d'équipage du navire, tandis que les efforts de recherche se poursuivaient afin de retrouver une personne disparue.

Les équipes d'intervention ont concentré leurs efforts sur la sécurisation et la protection du littoral de la pollution, face à une éventuelle fuite de carburant du réservoir du navire. Un hélicoptère militaire et tous les équipements nécessaires ont été mobilisés à cet effet.