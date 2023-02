Le Maroc et le Salvador discutent des moyens de développer leur coopération agricole

Le développement de la coopération dans le domaine agricole entre le Maroc et le Salvador a été au centre d'un entretien entre le ministre salvadorien de l'Agriculture, Oscar Guardado, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume à San Salvador, Brahim Badi. Cette rencontre, qui a eu récemment à San Salvador, a été l'occasion de faire le point sur l'évolution de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole, et de souligner la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale dans ce secteur, indique la représentation diplomatique du Royaume dans le pays d'Amérique centrale.

A cette occasion, le responsable salvadorien a exprimé sa satisfaction du développement des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines diplomatique et politique depuis l'arrivée au pouvoir du président Nayib Bukele en 2019. Le ministre salvadorien a souligné que les deux pays sont appelés à construire un partenariat économique et commercial eu égard aux perspectives prometteuses de coopération offertes de part et d'autre, exprimant à cet égard la volonté de son pays de bénéficier notamment de l'expérience du Maroc dans la plantation des palmiers et aussi de partager son expertise avec le Royaume dans la culture du cacao.

L'ambassade du Royaume a également souligné la forte volonté de ce pays d'Amérique centrale de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine de la pêche maritime, notamment la pêche artisanale et industrielle.

Une délégation de haut niveau conduite par le vice-président salvadorien, Félix Ulloa, a participé à la sixième édition du Salon Halieutis à Agadir et a tenu à cette occasion plusieurs réunions avec des responsables marocains.