Un ami du Maroc élu président de l’Union africaine

L’Union africaine a un nouveau président. Comme prévu depuis l’année dernière, le chef d’Etat de l’Union des Comores, Azali Assoumani a officiellement succédé au Sénégalais Macky Sall. L’élection du président de ce petit archipel de l’océan indien est une bonne nouvelle pour le Maroc. L’Union des Comores reconnaît la marocanité du Sahara. Le pays était, d'ailleurs, parmi les premiers Etats africains et arabes ayant ouvert un consulat général à Laâyoune, en novembre 2019. Une inauguration immédiatement condamnée par l’Algérie.

Le président de l'Union des Comores revendique aussi la souveraineté du Maroc sur le Sahara lors de réunions internationales. En témoigne son discours devant la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, tenue en septembre 2022 à New York. «S'agissant de la question du Sahara marocain, je tiens à réitérer ici l'appui sans faille de l'Union des Comores à la marocanité du Sahara», avait déclaré Assoumani. Et d’affirmer que l'initiative marocaine d'autonomie de la région du Sahara «est la meilleure base pour parvenir à une solution rapide, pragmatique et durable à ce conflit régional qui n'a que trop durer».

Pour rappel, Azali Assoumani était élu au sommet de l’Union africaine de l’année dernière au poste de vice-président de l’organisation continentale. Une élection qui n’a pas échappé à la traditionnelle rivalité entre le Maroc et l’Algérie. Le voisin de l'Est avait alors vainement tenté de torpiller la candidature d’Assoumani en avançant celle de l’ex-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, très proche du Polisario.