Ouarzazate : Evacuée d’urgence par hélicoptère, une femme enceinte accouche d'une fille

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a annoncé, ce dimanche, avoir pris en charge une femme enceinte au niveau de la province d’Ouarzazate. Selon la Fondation, la femme enceinte a été évacuée par hélicoptère et transférée directement au bloc à l'hôpital par ambulance prépositionnée à l'aéroport. La femme a finalement accouché d’une fille, se félicite la même source.

??❄️?️? La femme enceinte qui a été évacuée par hélicoptère et transférée directement au bloc à l'hôpital par ambulance prépositionnée à l'aéroport, a avcouchée d’une fille ???#ouarzazate #neige #urgence pic.twitter.com/pKiVC6phXb — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) February 19, 2023

Samedi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a lancé un pont aérien assurant l'acheminement d’aides d’urgence vers les zones touchées par des intempéries et des chutes de neige. Ces aides humanitaires d'urgence se composent de produits alimentaires et de couvertures, outre un accompagnement social adéquat et une prise en charge médicale de proximité. En plus de la mobilisation des avions des Forces armées royales à cet effet à partir de l'aéroport Mohammed V de Casablanca, des hélicoptères sont déployés pour atteindre les zones enclavées.

A rappeler que le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour que soit déployée une intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige. Un important dispositif humain, technique et logistique a été mis en place suite aux instructions royales.