Covid-19 au Maroc : 12 nouvelles infections et aucun décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 12 cas du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc, sur 2 301 tests réalisés, portant à 1 272 383 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 920 856 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, 23 422 225 personnes ont reçu la deuxième, 6 879 263 personnes ont reçu la troisième et 60 262 ont reçu la quatrième dose.

Le Maroc a enregistré 10 nouvelles guérisons lors des dernières 24 heures, portant à 1 256 031 le nombre total des guérisons, avec un taux de rémission de 98,7%.

Aucun décès n’a été enregistré, entre samedi et dimanche. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie s’établit à 16 296 alors que le taux de létalité se situe à 1,3%.

Le Maroc compte désormais 56 cas actifs sous traitement, avec 1 cas un état critique.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, 10 cas ont été enregistrés à Rabat-Salé-Kénitra (8 à Salé, 1 à Rabat et 1 à Kénitra), contre deux cas confirmés à Marrakech (Marrakech-Safi), indique le Bulletin quotidien Covid-19 établi par la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies du ministère de la Santé et de la protection sociale.