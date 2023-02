Italie : Quatre policiers suspendus pour torture sur un Marocain

Quatre agents de la police locale de Sassuolo, ville italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne en Italie, ont été suspendus de leurs fonctions. Ils font l'objet d'une enquête pour crime de torture sur un Marocain, rapporte la presse italienne, précisant qu’il s'agit de deux agents et de deux assistants, qui sont accusés notamment d’avoir dressé un faux rapport de service.

La procédure fait suite à une plainte déposée par le directeur général de l'hôpital de Sassuolo pour des faits datant d’octobre 2021. Selon la plainte, les 4 auraient attaqué l'homme alors qu'il il était aux urgences pour une crise d'hypoglycémie. Le Marocain avait été transporté en ambulance à l'hôpital par la Croix-Rouge de Sassuolo après avoir été retrouvé dans la rue. Selon ce qui a été rapporté et reconstitué par le ministère public, alors que la collecte des données et des paramètres vitaux du patient était en cours, les quatre individus sont arrivés à l'hôpital sans que personne ne les ait appelés. Ils ont commencé à agresser le patient, l'immobilisant de force sur une civière et le frappant à la poitrine et à la tête, en lui demandant avec insistance s'il avait pris de la drogue. Les comportements des quatre agents ont été décrits en détail par le personnel soignant.

La presse italienne ajoute que la conviction que l'homme était lié au monde du trafic de drogue est née des soupçons de médecins et d'infirmières. Cependant, le Marocain travaille en Italie depuis des années, avec un permis de séjour régulier et n'a jamais été signalé pour des délits liés à la drogue. À ce jour, il n'a pas porté plainte car «ne se souvient pas de ce qui s'est passé, étant donné qu'il était inconscient en raison d'une grave crise d'hypoglycémie».

Avant de délivrer l'ordonnance de suspension, les policiers ont été interrogés par le juge d'instruction de Modène, ajoute la même source, précisant que la durée de la suspension de service diffère d’un agent à l’autre, pour les crimes qui leurs sont reprochés.