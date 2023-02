L'UE n'a «pas d'informations» sur les liens entre le Polisario et des groupes terroristes

Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne. / DR

En décembre dernier, l’eurodéputé français Brice Hortefeux (PPE) a saisi la Commission européenne par une question sur les liens du Polisario avec des groupes terroristes ainsi que l’audit des aides humanitaires de l’Union européenne (UE) vers les camps de Tindouf. Vendredi, la Commission européenne a donné sa réponse.

«L'UE, par l'intermédiaire de la Commission, finance l'aide humanitaire fournie aux réfugiés sahraouis exclusivement par l'intermédiaire des agences des Nations unies et d'organisations non gouvernementales internationales. La reddition de comptes est essentielle pour la Commission, qui procède régulièrement à des audits», indique-t-elle dans sa réponse signée Josep Borrell. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne assure qu’«au cours des cinq dernières années, la Commission a réalisé six audits portant sur des actions humanitaires mises en œuvre dans les camps sahraouis».

En outre, afin de «réduire encore les risques de détournement de l'aide, la Commission organise régulièrement des visites de suivi dans les camps et ne finance que des projets pour lesquels un système de suivi rigoureux est en place», assure-t-il. Le responsable ajoute que la Commission «exige également des organisations internationales qui reçoivent des fonds de l'UE qu'elles présentent à la fois un rapport descriptif et un rapport financier finaux pour prouver que l'aide humanitaire a bien été fournie». Ainsi, «toute allégation d'irrégularité fait l'objet d'une vérification approfondie». La Commission assure ainsi qu’elle «n'a décelé à ce jour aucune preuve de détournement de l'aide».

Se disant «fermement résolue à préserver la stabilité et la sécurité au Sahel et dans l'ensemble de la région», la Commission indique aussi qu’elle «ne dispose pas d'informations sur une éventuelle collaboration entre le Polisario et des groupes terroristes dans la région» et «continuera de suivre de près l'évolution de la situation».

Dans sa question, l’eurodéputé Brice Hortefeux avait pointé «une possible connivence entre les zones de non-droit sous contrôle du Polisario et les groupes terroristes, dans la mesure où le Polisario fournit des armes et un soutien logistique, y compris du carburant, aux groupes terroristes».