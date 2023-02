CAN U-20 en Egypte : Quatre arbitres marocains retenus

La Confédération africaine de football (CAF) a révélé, samedi, la liste des arbitres qui officieront les matchs de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de moins de 20 ans, qui se déroulera du 19 février au 11 mars en Égypte, dont quatre Marocains. Le tournoi verra ainsi la participation de Jalal Jayed et Bouchra Karboubi en tant qu'arbitres principaux, en plus de Fatiha Jermoumi et Soukaina Hamdi, en tant qu'arbitres assistants, a indiqué la CAF dans un communiqué rendu publique sur son site internet.

Elle a relevé également que 16 arbitres principaux, 18 arbitres assistants et six arbitres assistants vidéo (VAR) issus de 30 pays, ont été sélectionnés pour diriger la CAN-U20 TotalEnergies. «Le département des arbitres de la CAF a également intégré des arbitres sélectionnés pour les événements mondiaux de la FIFA, afin d'utiliser la compétition comme étape préparatoire avant leurs missions», a-t-elle précisé. «Nous sommes pleinement engagés à changer l'image de l'arbitrage sur le continent et, pour cela, nous misons sur la jeunesse. Dans ce groupe, nous avons l'avenir de l'Afrique», a déclaré le chef du département de l'arbitrage de la CAF, Désiré Noumandiez Doué.

Le tournoi, qui qualifie pour la Coupe du Monde U20 prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin prochains, connaitra la participation de 12 équipes. Les matches de cette compétition se dérouleront dans trois villes, à savoir Le Caire, Ismaïlia et Alexandrie. Les équipes participantes ont été versées dans trois groupes, le premier comprenant l'Égypte, le Mozambique, le Sénégal et le Nigéria, le deuxième est composé de l'Ouganda, l'Afrique centrale, le Soudan du Sud et le Congo, tandis que le troisième comporte la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie.

Le match d'ouverture est prévu le dimanche entre l’Égypte et le Mozambique au Stade international du Caire.