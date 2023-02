Sahara : Albares rencontre De Mistura à Munich

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a rencontré, ce samedi à Munich, l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. «Je lui ai réitéré le plein soutien du gouvernement espagnol dans son travail de médiateur», a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie.

La réunion qui s’est tenue en marge des travaux de la conférence de Munich sur la sécurité, qui s’est ouverte vendredi, a permis à De Mistura de revenir sur la scène internationale, après trois mois d’absence. Sa dernière rencontre avec une partie concernée par la question du Sahara remonte à début décembre à Rome, avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

José Manuel Albares a défendu, vendredi à Barcelone, l’appui de son pays au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Il a également émis le souhait d’avoir «avec l'Algérie une relation d'amitié, de respect et de bénéfice mutuel et de non ingérence dans les affaires intérieures».