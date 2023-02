Maroc : Des manifestations ce dimanche contre la flambée des prix des produits alimentaires

La hausse exponentielle du prix des denrées alimentaires de base a déclenché des troubles sociaux au Maroc, où plusieurs associations et syndicats ont appelé à des manifestations contre la cherté des produits alimentaires à partir de demain, dimanche. Les tomates, les oignons et les pommes de terre ont vu leurs prix presque tripler ces dernières semaines, tandis que la viande rouge a déjà dépassé les 100 dirhams le kilo, face à l'inquiétude croissante des Marocains suite à cette hausse continue, à quelques semaines du mois de jeûne musulman du Ramadan.

Ces dernières semaines, la hausse des prix a dominé la presse locale et les conversations dans les cafés, les marchés et sur les médias sociaux, de nombreux internautes exprimant leur mécontentement et appelant à une plus grande intervention du gouvernement. De son côté, la Confédération démocratique du travail (CDT) a annoncé des manifestations à partir de demain, dimanche, dans plusieurs villes et une grève nationale pour dénoncer «la hausse exponentielle et sans précédent des prix et la dégringolade du pouvoir d'achat des citoyens».

Malgré l'interdiction de manifester que les sections de la CDT ont reçue hier dans certaines villes, le syndicat affirme qu'il poursuivra sa campagne de mobilisation, tout en critiquant la «passivité» du gouvernement face aux effets de «cette crise sociale suffocante».

Par ailleurs, le collectif Front social marocain, composé de partis d'extrême droite, de syndicats et d'ONG, a également annoncé en début de semaine d'autres manifestations pour dénoncer l’inflation. Des manifestations qui coïncideront avec la commémoration du 12ème anniversaire des manifestations du 20 février, déclenchées lors du printemps arabe.

L'indice des prix à la consommation (IPC) au Maroc s'est établi à 6,6% en glissement annuel en décembre 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).