Maroc : BMCI cède son établissement de paiement DIGIFI

La Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) a signé, le 17 février, un accord de cession portant sur sa participation et celle du Groupe BNP Paribas dans la société DIGIFI, établissement de paiement dont l’agrément a été obtenu en juillet 2019, à la société AB 15 Ventures. Celle-ci entend réorienter le business model de cet établissement de paiement, en s’appuyant sur son M-Wallet Smartflouss développé par DIGIFI et commercialisé depuis fin 2019, indique BMCI dans un communiqué.

DIGIFI a pu développer tout au long de ces quatre années d’exercice un parc important d’environ 170 000 clients, développé par un réseau de 97 agents partenaires dans tout le Maroc, avec un taux d’acquisition annuel avoisinant 13%. Smartflouss offre une large gamme de services dont les services cash, transferts et paiements, avec des parcours clients 100% digitaux, précise la même source.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et reste soumise à la réalisation des conditions suspensives habituelles pour ce type d’opérations, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises. La même source souligne que la BMCI a procédé à une augmentation de capital à fin décembre 2022 dans DIGIFI, portant sa participation à 76%, le reliquat étant détenu par le Groupe BNP Paribas.

A rappeler que la BMCI va céder au CIH Bank sa filiale BMCI Asset Management, spécialisée en gestion d'OPCVM.