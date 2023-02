Le navire Challah inauguré au port de Casablanca

La cérémonie d'inauguration du navire Challah s'est déroulée, vendredi au port de Casablanca, en présence du ministre du Transport et de la logistique. Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la logistique précise que Mohammed Abdeljalil a été accompagné de l'ambassadeur de la République de Corée au Maroc, et du gouverneur de la préfecture de Casa-Anfa.

Ce nouveau navire, poursuit le texte, appartenant à la société de cabotage pétrolier PETROCAB et construit par le chantier naval sud-coréen Dae Sun Shipbuilding & Engineering, vient renforcer la flotte sous pavillon marocain. Il portera la flotte de commerce à 16 navires et la flotte des navires pétroliers à 4 navires, avec une capacité totale de transport des hydrocarbures d'environ 30 700 tonnes, fait-on savoir, précisant que cette flotte pétrolière joue un rôle stratégique pour la distribution des produits pétroliers dans les différentes régions du Royaume, notamment dans les provinces du Sud.

La mise en service de ce navire a été saluée par le ministre, qui a souligné l’importance de cet investissement pour le Maroc, notamment en termes de commerce international par voie maritime, qui a fait preuve d’une résilience importante malgré les contraintes mondiales, note le texte. La cérémonie a connu la présence des responsables du secteur maritime au ministère, des représentants des sociétés pétrolières et des responsables du port de Casablanca, conclut le communiqué.