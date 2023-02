Diaspo #276 : Yassine Sibari, de Larache à Dubaï et de Zara à Ralph Lauren

Yassine Sibari est né dans la ville de Larache en 1977. Très jeune, sa famille déménage à Tanger, où il fait ses études primaires, puis retourne dans sa ville natale pour ses études secondaires, avant d'obtenir en 1995 un baccalauréat avec mention en sciences humaines. Il était même le meilleur bachelier de la province.

Il intègre ensuite la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Abdelmalek Saadi de Tétouan, et choisit la section langue et littérature espagnole. En 1999, après l’obtention d’une licence, il plie bagage pour l’Espagne, pour poursuivre ses études supérieures. Il s’inscrit pour un doctorat à l'Université de Séville en linguistique espagnole. Alors qu'il avait beaucoup de temps libre, Yassine Sibari décide, en parallèle de ses études doctorales, de passer une maîtrise en administration des affaires à l'Université d'Alicante.

De Zara à Ralph Lauren

Après l'obtention d'un master en 2001, il intègre le marché du travail par l'intermédiaire de l'entreprise Zara, leader mondial du prêt-à-porter et devient responsable de la production à l'administration générale. Six ans plus tard, il rejoint la filiale de l'entreprise à Riyad et est nommé directeur général du groupe en Arabie Saoudite en 2007. Il est promu, peu de temps après, au poste de PDG du groupe en Arabie saoudite, en Jordanie et dans les républiques d'Asie centrale et du Caucase.

Parce qu'il aime les défis, il décide en 2020 de présenter sa démission et de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Il quitte, dans ce sens, Riyad pour s'installer à Dubaï.

«J'ai décidé de me consacrer à la gestion de mes sociétés, car je possède une société en Géorgie créée en 2018 et spécialisée dans les eaux minérales, une société spécialisée dans l'industrie du yachting en Turquie, que j'ai fondée en 2021 et une autre société dans l'immobilier créée en 2020 et basée à Dubaï.» Yassine Sibari

Fort de ses nombreuses années d'expérience dans le monde de la mode, le Marocain a reçu une offre du groupe Ralph Lauren, leader des vêtements, accessoires, parfums et articles ménagers de luxe. Une opportunité que Yassine Sibari n’a pas hésité à saisir, pour occuper le poste de directeur général régional au Moyen-Orient. «Je dirige actuellement à plein temps le groupe Ralph Lauren au Moyen-Orient, tandis qu'un de mes partenaires gère ma propre entreprise», confie-t-il à Yabiladi.

Poète, écrivain et musicien

En plus d'être un homme d'affaires, Yassine Sibari s'intéresse au monde de la littérature et de la musique. Il est même co-auteur de nombreux livres en espagnol et possède un recueil de poésie en arabe, pour lequel il a choisi le titre «Majnoun Layla du XXe siècle». Il est également compositeur et pianiste et travaille constamment pour partager ses articles, poèmes et vidéos sur sa page Facebook avec ses abonnés.

Compte tenu de sa renommée dans les Émirats arabes, le Marocain a été choisi comme ambassadeur du Maroc à l'Expo 2020 à Dubaï. Il a assumé la tâche de présenter aux visiteurs du pavillon marocain l'histoire et l'identité du Royaume, ses réalisations artistiques et culturelles, ses capacités naturelles et humaines et sa vision d'avenir.

Yassine Sibari, fort de son expérience, de ses qualifications, a contribué au succès et au rayonnement du pavillon marocain, puisqu'il s'est efforcé d'y amener un grand nombre de visiteurs, notamment des investisseurs, malgré la présence d'environ 190 pavillons, et l'extension de l'exposition sur un vaste espace.

Bien qu’il a quitté le Maroc depuis de nombreuses années, le Marocain entretient des liens étroits avec son pays d’origine, qu’il «tient à visiter chaque fois que l'occasion se présente». «En tant que Marocain, mon ambition future est de retourner dans mon pays, le servir et y investir. Bien sûr, c'est le rêve de tout Marocain résidant à l'étranger, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de date spécifique pour réaliser ce rêve», conclut-il.