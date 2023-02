Sahara : La deuxième édition du Stras'Dakhla du 19 au 26 février à Dakhla

L’Organisation des jeunes pour l’Union européenne et africaine (OJUEA) a annoncé, ce samedi, qu’elle effectuera du 19 au 26 février 2023, une visite officielle de travail dans la ville de Dakhla. «Cette mission cadre avec le lancement de la seconde édition du programme pluridisciplinaire et académique Stras'Dakhla, dont la mission se déroulera aux dates suscitées à Dakhla, indique-t-elle dans un communiqué.

La délégation officielle du groupe de travail sera composée de 15 jeunes observateurs (hommes et femmes) de diverses origines européennes et africaines, tous et toutes sélectionné(e)s par l'OJUEA. Sous la coordination de Jennifer Cisse, cheffe de délégation et présidente élue de l'organisation, les jeunes observateurs «s'inscriront dans la continuité du travail entamé en 2021», poursuit la même source. Leur travail de terrain permettra au concept Stras'Dakhla de passer d'un statut de «projet-pilote» à un «programme académique pluriannuel».

Par ce programme, les jeunes observateurs internationaux interrogeront l'ensemble des acteurs du développement économique, social, scientifique et sécuritaire de Dakhla. «Stras'Dakhla innovera donc en devenant un agglomérat de jeunes étudiants et des jeunes cadres européens et africains, tous invités à vivre une expérience de terrain. Leur avis sur la gouvernance des régions du Sud, devra être objectif et impartial de toutes influences», note la même source.

Pour les organisateurs, «la synergie des forces et des intelligences euro-africaines autour de la culture marocaine, permettra aux participants des deux rives de la Méditerranée, d'avoir un regard panoramique sur les perspectives de développement socioculturelles environnementales du Sahara». L'organisation, dont le bureau de liaison auprès des institutions européennes est à Strasbourg, se félicite de l'accord favorable des autorités marocaines pour la réalisation de cette seconde édition.