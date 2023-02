Maroc-Algérie : Plusieurs incidents ont entaché le match Wydad-JS Kabylie

Le Wydad Athletic Club de Casablanca s'est déplacé, jeudi en Algérie, pour son match comptant pour la 2e journée de la phase de poules (Groupe A) de la Ligue des champions d'Afrique de football, contre la Jeunesse Sportive de Kabylie. Si les Rouges se sont inclinés face à leurs homologues algériens, la rencontre a été marquée par plusieurs incidents.

Des sources concordantes ont, en effet, affirmé qu’avant ce derby maghrébin, les autorités algériennes ont confisqué le matériel du photographe officiel de l’équipe marocaine dès son arrivée à l’aéroport d’Alger. Un matériel qui n’est destiné qu’à documenter le parcours de l’équipe casablancaise. A l’aéroport, les autorités algériennes de l'aéroport ont refusé au photographe l'accès au territoire avec son matériel, lui promettant qu’il le récupérera, ce samedi, lors du voyage de retour vers le Maroc.

Le jour de la rencontre, un autre incident a marqué le derby maghrébin, lorsque les hommes de Mehdi Nafti ont constaté, une fois dans le stade, l’absence du drapeau du Maroc. Selon plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux, les autorités algériennes ont dû enlever le drapeau algérien pour résoudre ce problème, après que la délégation du Wydad a protesté contre la présence des drapeaux algérien et de la CAF et l’absence de celui du royaume.

Toutefois, sur les réseaux sociaux, des internautes algériens ont pointé l’équipe marocaine qui n’aurait pas, selon eux, apporté le drapeau de son pays de l’ambassade du Maroc. Pour rappel, les relations diplomatiques entre Rabat et Alger sont rompues depuis août 2021 sur décision des autorités algériennes.

La politique dans le football



A la fin de la rencontre et lors de la conférence de presse des entraîneurs, des problèmes d’organisation ont poussé le Tunisien Mehdi Nafti à quitter la salle. Alors qu’il a commencé à répondre à la question d’un journaliste, l’entraîneur du Wydad a interrompu son intervention, s’est levé en souhaitant une bonne soirée aux journalistes algériens présents, avant de quitter la salle.

L'entraîneur tunisien du WAC, Mehdi Nafti a quitté la conférence de presse quelques secondes seulement après son début. Des pleurnicheurs ????️#Algerie #Algeria pic.twitter.com/JW7QGXIv10 — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) February 17, 2023

Jeudi, le Wydad de Casablanca a demandé à ses supporters de ne pas assister au match face à la Jeunesse Sportive de Kabylie, pour ne céder à aucune provocation pour sortir le match du contexte de compétition sportive.

A rappeler que le mois dernier, le Maroc a renoncé à sa participation au Championnat d'Afrique des nations pour les joueurs locaux (CHAN) après le refus des autorités algériennes d'autoriser un vol direct entre Rabat et Constantine pour transporter les Lions de l'Atlas. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a également dénoncé, plus tard, des propos résolument anti-marocains et des cris racistes au sein des tribunes, ayant marqué l'ouverture du CHAN.

En septembre 2022, alors qu'ils prenaient part à la finale de la Coupe arabe, disputée à Oran en Algérie, les joueurs de la sélection marocaine des moins de 17 ans ont été, pour leur part, agressés par les joueurs et le public algériens. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait alors condamné fermement ces agressions «barbares», en indiquant avoir «adressé une lettre à l’Union arabe de la discipline pour exprimer son indignation suite aux actes barbares et brutaux des joueurs algériens et du public qui a envahi le terrain». L’instance a également exprimé son «étonnement» face à l'absence totale de la sécurité lors de cette rencontre marquée par une grande présence des supporters et qui s'est déroulée dans un climat tendu avant et durant le match.