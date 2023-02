Ligue des Champions : Le Wydad de Casablanca s'incline face à la JS Kabylie (0-1)

Le Wydad Athletic Club de Casablanca s'est incliné devant le club algérien la Jeunesse Sportive de Kabylie (0-1), en match comptant pour la 2e journée de la phase de poules (Groupe A) de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi au stade 5 juillet 1962 d'Alger en Algérie. Dans ce derby maghrébin, qui a manqué de qualité et de percussion, le tenant du titre avait réussi à négocier intelligemment la majeure partie du match avant de céder finalement à la 87e et essuyer une courte mais dure défaite à l'issue d'un déplacement déjà annoncé périlleux.

La première mi-temps sans la moindre occasion franche, laissait déjà présager un match nul. Le coach Wydadi, le Tunisien Nehdi Nafti et l'approche défensive qu'il prônait laissait également entendre haut ses intentions. Dès le coup d'envoi, le ton était donnée et on pressait de part et d'autre. La première occasion dangereuse, mais mal négociée était algérienne à la 4e.

Les joueurs du WAC subissaient le pressing des joueurs de la JSK et pêchaient parfois par de mauvaises relances. Le jeu quelque peu musclé des Algériens rendait la construction du jeu wydadie difficile, notamment, en milieu de terrain, où Yahia Jabrane et Reda Jaadi s'activaient pour ouvrir des brèches dans la défense kabyle.

A la 87e, les locaux parvenaient à surprendre le WAC sur un corner et un missile de la tête actionné par Badreddine Souyad. Jouant le tout pour le tout et dans une réaction d'orgueil, les wydadis enchaînaient les actions et manquaient même de peu l'égalisation, réclamant un penalty au passage que l'arbitre avait refusé d'accorder.

Les cinq minutes d'arrêt de jeu avaient connu plus d'intensité que sur l'ensemble du match, mais le sort du match était d'ores et déjà scellé en faveur des locaux.

Lors de la 3e journée de la phase de poules, les wydadis recevront le Petro Lunada d'Angola, le 24 février en cours à Casablanca à partir de 20h. L'autre match du groupe A de cette 2e journée, opposera demain samedi Vita Club du Congo au Petro Luanda d'Angola.