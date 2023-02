Intempéries : Le roi donne ses instructions pour apporter assistance et aide aux populations touchées

Suite aux fortes intempéries et chutes de neige enregistrées au niveau des provinces de Ouarzazate, Zagora et Taroudant, le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions aux différents départements concernés, afin de coordonner l’ensemble des moyens à mobiliser et d’apporter l’assistance nécessaire et prodiguer l’aide aux populations touchées. Cette action concernera l’ensemble des zones impactées par ces intempéries et notamment les douars relevant des Caïdats de Maghrane, Ighrem nougdal, Telouat, Amerzgane, Ouisselssat, Anzal, N'kob, Tazarine, Tansifte et Ternata.

En application de ces hautes instructions foyales, les Forces armées royales apporteront leur soutien logistique par leurs moyens aériens, afin d'accélérer les opérations d’acheminement des aides et effectifs auprès des populations sinistrées.