Turquie : La sélection marocaine féminine s'impose face à son homologue slovaque (3-0)

La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue de la Slovaquie par 3 buts à 0, vendredi en match amical disputé dans la ville turque d'Antalya. Les buts des Lionnes de l'Atlas ont été marqués par Rosella Ayane, Fatima Tagnaout et Yassmine Lemrabet. L'équipe nationale disputera un second match amical, le 21 février dans la même ville, face à la Bosnie-Herzégovine.

Ces deux rencontres s'insèrent dans les préparatifs de la sélection marocaine en prévision de la Coupe du monde dames, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochains, en Australie et en Nouvelle Zélande. Lors de la phase finale du Mondial, la sélection marocaine, vice-championne d’Afrique, évoluera dans le groupe C avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.