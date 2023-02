Le Maroc rejette l’intensification des colonies israéliennes

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu ce vendredi 17 février un entretien téléphonique avec Lord Ahmad Tariq, ministre d’État britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth.

Outre les relations bilatérales, les deux parties ont abordé les développements de la situation au Proche-Orient et du conflit palestino-israélien. A cette occasion, le chef de la diplomatie «a exprimé le rejet par le Royaume du Maroc de la décision du gouvernement israélien concernant l’intensification de la colonisation et la légalisation des colonies, ainsi que de toutes les mesures unilatérales qui sapent les chances de paix. Il a aussi fait part de la préoccupation du Maroc quant à leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région», indique le ministère dans un communiqué.

Nasser Bourita a rappelé «les déterminants de la position constante du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, réitérant l'attachement du Royaume à la solution de deux Etats, tel que convenu au niveau international, pour instaurer les bases de la paix et de la stabilité».

Le gouvernement israélien a annoncé, dimanche 12 février, la légalisation de neuf colonies déjà installées en Cisjordanie. L’exécutif Netanyahu prévoit de construire 10.000 nouveaux logements dans les territoires occupés.

Pour rappel, le conflit palestino-israélien était au menu d'un entretien téléphonique, le 31 janvier, entre Antony Blinken et Nasser Bourita.