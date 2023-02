La haute couture marocaine à l’honneur pour la première fois à la Fashion Week de Madrid

Le styliste marocain Albert Oiknine et la Maison ARTC présenteront leurs collections à la Fashion Week de Madrid (MBFW Madrid), ce samedi 18 février. Un double défilé des deux créateurs qui clôture l'un des événements de mode les plus prestigieux. C'est également la première fois que deux créateurs de mode marocains défilent sur le podium officiel de cet événement, rapporte la presse espagnole.

Les deux créateurs de mode, à la tête de deux maisons de couture seront ainsi «chargés de mettre la touche finale aux journées de défilés réservées aux figures de proue et aux plus représentatives de la scène de la mode espagnole actuelle», souligne le site de mode FashionUnited.es.

Outre les défilés de mode, le programme de la Fashion Week Madrid prévoit plusieurs activités axées sur la destination Maroc, ajoutent les organisateurs. Lors de la 77e édition du MBFW Madrid, le Maroc «apportera à l’espace Cibelespacio un univers plein d'inspiration, de création, de mouvement et de lumière et une occasion de faire connaissance avec ce pays éblouissant et de participer à ses activités, tombolas et bien plus encore», promet-on.