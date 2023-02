Italie : Des Marocains sans-papiers exploités par une société à Villaverla

Les autorités locales de Villaverla, commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie, ont découvert cette semaine un réseau d’exploitation de Marocains en situation administrative irrégulière. La découverte fait suite à une visite surprise dans les locaux d’une société opérant dans le secteur de la volaille.

«Lorsque les militaires sont arrivés avec le maire qui les avait appelés, ce fut la débandade. Les ouvriers se cachaient parmi les poulets, escaladaient les clôtures et essayaient de se camoufler parmi la végétation», rapporte la presse italienne. Les autorités ont ainsi constaté que 19 Marocains travaillaient pour le compte de cette entreprise. Parmi eux, 7 serait en séjour irrégulier en Italie alors que les autres ne sont pas déclarés à la sécurité sociale.

À cet égard, des inspections approfondies ont été lancées, également dans le but d'identifier et d'attribuer les responsabilités liées à l'utilisation de la main-d'œuvre de manière «illégale», avec la circonstance aggravante de l'emploi d'étrangers sans permis de séjour, explique la même source. En outre, à la suite des activités d'identification menées par la police, les 7 Marocains ont été signalés au parquet de Vicence pour le délit d'«entrée et de séjour irrégulier sur le territoire». Les contrôles ultérieurs effectués par les agents du bureau de l'immigration de la police d'État de Berici ont conduit à la notification de 7 décrets d'expulsion du territoire national émis par le préfet de Vicenza.

Il s'agit de l'action «la plus importante» menée par la Guardia di Finanza visant à identifier des situations d'irrégularité et d'exploitation du travail qui, en plus de constituer une forme grave de concurrence déloyale à l'égard des opérateurs économiques honnêtes et respectueux de la loi, représente surtout un préjudice pour les travailleurs eux-mêmes, qui, en fait, ne bénéficient pas des droits fondamentaux prévus par la loi», conclut-on.