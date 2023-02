Casablanca : Art’Z Hive, un espace de coworking dans le domaine de la culture

Les porteurs de projets dans le domaine des industries culturelles et créatives, ou dans des domaines connexes à l’art et à la culture, ont désormais leur espace de coworking à Casablanca. Art’Z Hive a ouvert ses portes au sein de l’uZine, à l’initiative de la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi. A cette occasion, un évènement s’est tenu, mercredi 15 février dans l’espace culturel. Après la soirée de lancement, les inscriptions sont ouvertes à l’uZine pour un démarrage effectif, prévu le 1er mars 2023.

Art’Z Hive est étendu sur près de 170 mètres carrés. Il se compose d’une grande salle, de deux espaces de réunion privatifs, d’un coin cafeteria, d’une kitchenette et d’une terrasse. Son objectif est de proposer aux jeunes porteurs de projets les commodités pratiques, tout en baignant dans les activités culturelles et artistiques de l’uZine, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

La Fondation Touria & Abdelaziz Tazi et son espace culturel l’uZine, en tant qu’association privée à but non lucratif, œuvre pour la promotion de l’art et de la culture en tant que vecteur de citoyenneté, d’épanouissement et de professionnalisation de jeunes talents. Les trois axes d’intervention à cet effet portent sur la création à travers des résidences artistiques, la transmission à travers des ateliers artistiques, et la diffusion par une programmation variée (concerts de musique, représentations théâtrales, expositions, cypher de danse, etc.).