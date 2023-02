Sahara : Forsatin lance une campagne internationale contre les crimes du Polisario

Le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forsatin) a lancé, cette semaine, une campagne internationale contre les crimes du Polisario. Sur sa page Facebook, Forsatin a rappelé «la situation alarmante des droits de l'Homme en Algérie, et de la nature des crimes et violations flagrantes commis sur le territoire algérien, y compris les camps de Tindouf». Il évoque ainsi un rapport publié par le Bureau de la démocratie pour les droits de l'Homme et du travail du département d'État américain qui «a révélé l'étendue des abus qui se produisent dans les camps et les restrictions à la liberté d'expression, et dans divers aspects de la vie, y compris le harcèlement des militants et des opposants à la direction du Polisario», poursuit le forum.

Le rapport américain évoque des «arrestations arbitraires, enlèvements et tortures systématiques d'activistes politiques, jusqu'à l'exécution de certains jeunes en raison de leur refus de contribuer à la lutte contre le Maroc, après leur transfert dans des centres de détention secrets, y compris des prisons et des souterrains et caves, qui comprennent divers types de tortures honteuses», dénonce-t-il, ajoutant que le document «a retenu la responsabilité des exécutions et de la liquidation illégale des militants sahraouis et opposants au régime algérien», ce dernier «protégeant la direction du Polisario et en est complice».

Forsatin cite comme premier exemple le militant sahraoui Hamdi Ali Salem, arrêté et emprisonné pendant dix ans. «Il a été transféré à l'isolement, où il a subi une telle torture et a passé dix ans les mains menottés et les yeux bandés» alors que «ses geôliers lâches se relayaient inlassablement, pour vider leur haine tribale odieuse» avant qu’il ne soit «enterré vivant», dénonce le forum.