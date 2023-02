Casablanca : Les chauffeurs de taxis manifestent contre les applis de transport

Les chauffeurs des taxis rouges à Casablanca ont organisé, jeudi, une manifestation devant le siège de la wilaya de la région Casablanca-Settat, en réponse à «l'absence de canaux de dialogue et de communication avec les syndicats». Les chauffeurs ont afflué au siège de la région de Casablanca-Settat pour notamment exprimer leurs mécontentements du fait que leurs demandes et correspondances seraient «ignorées» par le représentant du ministère de l'Intérieur.

Ils soulèvent un ensemble de revendications, au premier rang desquelles l’interdiction du transport via des applications mobiles, qui, selon eux, serait un «transport illégal», rapportent des sources médiatiques. Les professionnels ont constaté, en présence de plusieurs responsables des autorités locales, que ces applications «fonctionnent dans l'illégalité» et «menacent les conducteurs dans leur gagne-pain».

Les manifestants ont exigé qu'une réunion urgente soit organisée avec le Wali de la région, Said Ahmidouch, afin d'identifier les déséquilibres que connaît le secteur. Les autorités locales et sécuritaires ont été contraintes de communiquer avec les représentants des instances syndicales afin de faire cesser leur forme de contestation, et il a été décidé de tenir une réunion mardi prochain avec le Wali de la région de Casablanca-Settat ou le secrétaire général pour discuter des problèmes dans lesquels «patauge le secteur des transports».