Mondial des clubs : La SNRT réussit la production et la diffusion des matchs

Dans le cadre du Mondial des clubs, tenu au Maroc du 1er au 11 février, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) s’est tenue à un cahier des charges identique à celui du Mondial de Qatar 2022. Cela a ainsi été la première fois que la FIFA signe un contrat avec la télévision nationale du pays organisateur pour la production des matchs durant l’évènement, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

La SNRT apprend que la production et la transmission des matchs a nécessité la mobilisation de 200 responsables et cadres techniques, dont 11 chefs de départements et services chargés des moyens mobiles, du soutien technique et de la maintenance. 24 cameramen et 45 cadres, ingénieurs et techniciens en production et diffusion télévisée directe, en image et son des événements sportifs publics, ont aussi été mobilisés, en plus des cadres administratifs et journalistes. S’agissant des moyens techniques mobiles, la SNRT a mobilisé deux cars régie HD dans les deux villes de Tanger et Rabat, villes hôtes des matchs du Mondial des clubs, ainsi que 5 unités mobiles pour la diffusion par satellite.

«Outre l’adoption, par la SNRT, de la spider-cam, utilisée pour la première fois au Maroc, la Société a également réussi à mettre la technologie, sur la ligne du gardien du but, en pratique pour trancher sur la validité des buts et à mettre l’assistance vidéo (des hors-jeu) à l’arbitrage à disposition en recourant à la technologie 3D», a ajouté la même source.

Par ailleurs, le pôle public a équipé le Centre international de diffusion (IBC) relevant de la FIFA, au complexe sportif le Prince Moulay Abdellah à Rabat, en outils informatiques développés sous la supervision d’ingénieurs marocains de la SNRT.