Armement : Une délégation militaire des FAR en Israël

La délégation militaire des FAR qui s'est rendue en Israël. / DR

Une délégation des Forces armées royales (FAR) s’est rendue en Israël, indique Avichay Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne auprès des médias arabes. La mission militaire marocaine est conduite par le général de division Mohammed Benlouali, inspecteur de l’Arme de l’Artillerie. Ses membres «ont été informés sur les dernières nouveautés stratégiques et professionnelles et ont effectué une tournée dans plusieurs sites militaires, notamment au nord, afin de se familiariser avec les défis militaires sur le terrain du Corps de l’artillerie israélien», précise Adraee.

Pour rappel, l’ancien chef des armées israélienne, le général de corps d’armée Aviv Kohavi, a effectué en juillet dernier une visite au royaume. De son côté, l’inspecteur général des FAR, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk s’est rendu en septembre en Israël où il a assisté à un exercice militaire.

Ces échanges entre les deux parties s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de coopération militaire conclu entre Rabat et Tel-Aviv, le 25 novembre 2021. Les FAR ont commandé d’Israël, notamment des drones et des systèmes de défenses anti-aériennes.