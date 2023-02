Espagne : Un exercice militaire en face des côtes marocaines

L’Espagne a organisé un exercice militaire en face des côtes marocaines, avec la participation de 200 soldats, rapporte ce jeudi 16 février un média ibérique. «Une zone hautement stratégique pour l’armée, notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine et avec le détroit de Gibraltar comme principal point d'accès à la Méditerranée», indique la même source.

Le déploiement des forces espagnoles s’est produit du 6 au 12 février et a eu lieu dans divers points stratégiques du Campo de Gibraltar (région de Cadix et Algerisas sous souveraineté espagnole), en vue de garantir le contrôle du trafic maritime dans la zone.

Cet exercice est une réponse de la part de l’armée espagnole à la présence de navires, dans les eaux internationales en face de Ceuta, servant au transfert du pétrole russe vers de gros pétroliers et contourner ainsi l’embargo européen et américain. L’opération est également un message en direction de l’OTAN, et surtout les Etats-Unis, sur la capacité de l’Espagne à contrôler le trafic maritime au Détroit de Gibraltar. Le Royaume-Uni ne fait pas confiance aux autorités de Madrid et préfère associer le Maroc dans cette mission.