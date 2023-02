Africa Investments Forum & Awards : Le président de BOA désigné «Best African Personality» 

Le groupe Bank of Africa a annoncé, ce jeudi, que son président Othman Benjelloun a été désigné «Best African Personality» par le prestigieux Africa Investments Forum & Awards, organisé par Leaders League, le 7 février à Paris. «Cette consécration de "Personnalité Africaine de l’année 2022", récompense l’engagement fort et résolu du Président Othman Benjelloun d’accompagner le développement du continent, en tant qu’acteur économique et financier incontournable en Afrique, soutenant des projets stratégiques de transformation et de co-développement maroco-africain», indique BOA dans un communiqué.

Ce prix, octroyé par Africa Investments Forum & Awards dont le jury est composé de 100 membres, rassemble chaque année un public de haut niveau de plus de 700 décideurs publics et privés et récompense les meilleurs acteurs opérant sur le continent africain ainsi que les entreprises pour leurs performances en Afrique et leur Innovation, rappelle-t-on.

Le groupe Bank Of Africa a également été récompensé par le prix de «Meilleure Banque Africaine de l’année 2022», consécration reçue pour la troisième fois depuis 2018, pour son «positionnement remarquable sur le continent africain, s’appuyant sur un puissant réseau et une présence dans 20 pays africains qui couvrent les 5 zones du continent». «Bank Of Africa est en effet un acteur de référence fortement engagé en matière d’environnement et de développement durable, notamment par le biais de la Fondation BMCE Bank, qui promeut l’éducation et le développement communautaire dans les zones rurales au Maroc et en Afrique subsaharienne. De même, la Banque a capitalisé sur son savoir-faire en matière de finance à impact et de responsabilité sociale et environnementale», conclut le communiqué.