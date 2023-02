Treize victimes marocaines dans le séisme en Turquie

Le bilan des décès parmi la communauté marocaine en Turquie, dans le violent tremblement de terre qui a frappé le sud du pays, le 6 février dernier, passe à 13 morts. Selon l’ambassade du Royaume à Ankara, citée par la MAP, trois nouveaux décès viennent ainsi s’ajouter aux dix victimes annoncées précédemment.

ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، إلى 13 حالة، حسب ما علم، اليوم الخميس، من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.



وأوضحت سفارة المملكة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، تنضاف إلى الوفيات العشر التي تم الإعلان عنها سابقا. pic.twitter.com/Mxuz7kBcWa — Agence MAP (@MAP_Information) February 16, 2023

Lundi soir, l’ambassade du Maroc a annoncé un nouveau bilan provisoire de dix morts dans le séisme, précisant qu’il s’agit de quatre femmes marocaines qui ont trouvé la mort dans le tremblement de terre ayant coûté la vie à plus de 35 000 personnes dans le sud de la Turquie et plus de 3 600 morts en Syrie.

Mardi 7 février, l’ambassade du Maroc à Ankara avait annoncé l'enregistrement d’un premier décès parmi les citoyens marocains résidant en Turquie ; une ressortissante marocaine âgée de 51 ans et mariée à un citoyen turc.