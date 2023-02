Maroc : Le chef du gouvernement s'entretient avec la présidente de la BERD

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso accompagnée d’une délégation de l'institution bancaire. La rencontre, qui a connu la présence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a été l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre le Maroc et la BERD, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

A cet égard, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de coopération sur de nombreux projets de développement et projets d'infrastructures, ainsi que dans le cadre des partenariats établis avec les institutions publiques ou le secteur privé, souligne la même source. Aziz khannouch a salué, à cette occasion, le dynamisme dont fait preuve la BERD en matière d’accompagnement du développement économique du Royaume, à travers la mobilisation d’investissements dans des secteurs diversifiés.

Le chef du gouvernement a également exprimé son aspiration à poursuivre le renforcement du partenariat entre les deux parties dans le cadre d’une stratégie ambitieuse, en harmonie avec la vision clairvoyante du roi Mohammed VI, capitalisant sur l’accélération du développement de l'économie verte, le traitement du stress hydrique et la consécration de la régionalisation avancée en tant que vecteur de développement économique des régions, ainsi que sur le renforcement de la cohésion sociale et la réduction des disparités territoriales.

Pour sa part, Odile Reno-Basso a salué les avancées que le Maroc a réalisées dans le domaine du renforcement et de la modernisation de son réseau d'infrastructures, la construction de stations de dessalement d'eau de mer et de centrales d’énergies renouvelables. Elle s’est également félicitée des réformes entreprises par le gouvernement afin de faire face aux répercussions économiques de la pandémie du Covid-19, a conclu le communiqué.

Ce jeudi, la BERD a indiqué que la croissance du Maroc devrait s'établir à 3,3% en 2023, confirmant ses prévisions de septembre pour le Royaume, alors qu'elle a ajusté à la baisse les perspectives de croissance dans plus de la moitié des 36 économies dans lesquelles elle intervient.