Le CFCM officiellement remplacé par le Forum de l’Islam de France

Le président français Emmanuel Macron a déclaré, ce jeudi, avoir «décidé de mettre au fin au Conseil français du culte musulman» (CFCM), instance de dialogue entre l’État et le culte musulman depuis 2003. Selon l’AFP, l’annonce a été faite par le président français en recevant, ce jeudi, les membres du Forum de l’islam de France (Forif), nouvel espace de discussion.

«Les précédentes instances présentaient des limites que j’ai déjà eu l’occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui a existé, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple, avec le CFCM», a déclaré le chef de l’État. «Mais l’État discutait bien souvent aussi avec d’autres États, dans le cadre d’une forme de rémanence, pas simplement diplomatique mais qui embarquait aussi toute une histoire dont il fallait progressivement sortir. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au CFCM, de manière très claire et à son activité», a-t-il ajouté.

Devant le Forif, Emmanuel Macron a appelé à redoubler d’efforts pour sortir des interférences, souvent étrangères, qui nuisent selon lui au développement d’un islam des Lumières en France.

Interlocuteur historique des pouvoirs publics en France à partir de 2003, le CFCM, composé de fédérations rattachées aux pays d’origine (Maroc, Algérie, Turquie, etc.), a connu ces dernières années de puissants différends internes, rappelle l’AFP. En décembre 2021, l’exécutif a décidé de ne plus le considérer comme interlocuteur et lui a préféré le Forif – une instance composée d’acteurs de terrain désignés par les préfets – qui s’est réuni en séance plénière jeudi, après un an d’existence, pour livrer ses premiers travaux.

Interrogé par la presse sur les propos du chef de l’État, le coprésident du CFCM par intérim, Ibrahim Alci, invité à la rencontre de l’Élysée, a affirmé qu’«un CFCM, ça ne se dissout pas comme ça», ajoutant que le conseil d’administration «va se réunir» pour prendre une décision. Il n’a pas non plus écarté une «renaissance du CFCM» à travers «une autre association, une autre organisation». Mohammed Moussaoui, également coprésident du CFCM, contacté par l’AFP, n’était pas joignable.