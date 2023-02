Maroc-France : Casablanca-Settat et Occitanie examinent les moyens de renforcer leur partenariat

Les moyens de renforcer le partenariat entre les régions de Casablanca-Settat et Occitanie ont été au centre des entretiens, tenus mercredi à Casablanca, entre le président de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. A cette occasion, Mme Delga a souligné que les deux régions partagent nombre de points communs comme le nombre d'habitants et les potentiels dont regorge chaque région notamment en matière de transport et des formations se rapportant à l'agroalimentaire et l'industrie aéronautique.

Dans une déclaration à la MAP, à l'issue de ses entretiens avec Abdellatif Maâzouz, la présidente de la région Occitanie a expliqué que les opportunités de coopération peuvent se décliner en deux axes majeurs, en l'occurrence l'industrie aéronautique neutre en carbone et l'agroalimentaire de qualité. A cet égard, elle a relevé que dans les cinq prochaines années, un avion à hydrogène destiné aux petites distances verra le jour avec une capacité de 19 sièges, notant qu'en matière d'agroalimentaire, il est nécessaire de rationaliser l'utilisation de l'eau tout en prenant en considération les problématiques liées aux émissions de gaz à effet de serre.

Pour sa part, Abdellatif Maâzouz a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette rencontre vise à redynamiser les relations entre les deux régions après la crise sanitaire du Covid-19, notant qu'à cette fin, un représentant de chaque région a été désigné pour élaborer une feuille de route durant les prochains mois en vue d'entreprendre des projets dans les domaines de l'aéronautique et de l'agriculture.

S'agissant du secteur aéronautique, il a relevé que la capitale économique dispose actuellement de 142 entreprises offrant des opportunités à plus de 20 000 employés à haute valeur ajoutée, tandis que le secteur dans la région française Occitanie offre près de 100 000 emplois.

Les deux régions sont dotées de l'expertise et de l'expérience professionnels de haute qualité qui peuvent servir à la fabrication de nouvelles générations d'avions amis de l'environnement et promouvoir un secteur agricole durable, a-t-il ajouté, notant que les deux régions abritent également nombre d'instituts et de grandes écoles dans le domaine d'ingénierie.