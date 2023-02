Algérie : Amar Blani évoque le conflit du Sahara avec l'ambassadeur de l’UE

Amar Belani et Thomas Eckert, mercredi à Alger. / DR

Le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, que son secrétaire général, Amar Belani a rencontré, mercredi, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie, Thomas Eckert. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté «des événements à venir inscrits à l'ordre du jour des relations bilatérales et de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun» entre l’Algérie et l’UE.

Le responsable algérien a également tenu à évoquer le conflit du Sahara occidental lors de l'entretien. Il a ainsi rappelé «la position ferme de l'Algérie, qui considère la question sahraouie comme une question de décolonisation, qui ne peut être résolue que par l'application du droit international et des principes établis des Nations unies et l'Union africaine».

Amar Belani a également évoqué, selon le même rapport, ce qu'il a qualifié de «mesures unilatérales et de manœuvres flagrantes entreprises par le Royaume du Maroc, avec la complicité de certaines parties internationales bien connues, dans le but de saper le cours de la décolonisation au Sahara occident».