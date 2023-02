Angola : L'ambassadrice du Maroc reçue par la présidente du Parlement

Saadia El Alaoui et Carolina Cerqueira, mercredi à Luanda. / Ph. Ver Angola

L'ambassadrice du Royaume du Maroc en République d’Angola, Saadia El Alaoui, a été reçue, mercredi à Luanda, par la présidente de l’Assemblée nationale angolaise, Carolina Cerqueira, apprend-on auprès de l’ambassade. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la nouvelle dynamique initiée en 2017 entre le Maroc et l’Angola, suite aux rencontres entre le roi Mohammed VI et le président angolais, João Lourenço, le 29 novembre 2017 à Abidjan et le 29 avril 2018 à Brazzaville.

L’Angola et le Maroc aspirent à hisser le niveau de leurs relations et à promouvoir la coopération bilatérale, à travers la constitution par les deux institutions législatives de groupe d’amitié parlementaire. Lors de ces entretiens, la présidente de l’Assemblée nationale angolaise a exprimé sa volonté de développer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, à travers la diplomatie parlementaire, souligne-t-on de même source. Les discussions entre les deux parties ont permis de passer en revue la coopération entre les deux Parlements et les actions à mener durant les prochaines étapes, notamment le prochain trimestre, précise-t-on.

Les relations politiques et diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République d'Angola remontent au début du processus de la lutte de libération nationale des peuples africains contre la domination coloniale. Après l'indépendance de l'Angola, les deux gouvernements ont décidé d'établir des relations diplomatiques en créant des ambassades à Rabat et à Luanda.

En octobre 1988, un Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle a été signé, ce qui a permis la tenue en octobre 1989 à Rabat de la première session de la Commission bilatérale mixte maroco-angolaise.