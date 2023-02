Audience de procédure contre Gérald Darmanin, attaqué par Hassan Iquioussen pour diffamation

Le tribunal correctionnel de Paris prévoit une audience de procédure, ce jeudi 16 février, à la suite d’un citation directe intentée par les avocats de Hassan Iquioussen, depuis octobre 2022, contre le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin. Celui-ci est attaqué en diffamation pour des propos tenus à l’égard l’imam marocain, que le ministre a qualifié dans les médias de «délinquant, fuyard et séparatiste». Cette rencontre de «fixation» entre les différentes parties «devrait permettre d’établir un calendrier définitif» pour les prochaines étapes, a rapporté la chaîne d’information CNews.

Expulsé en janvier au Maroc par la Belgique, où il a séjourné à la suite de son Ordre de quitter le territoire français (OQTF) avec expulsion définitive, Hassan Iquioussen a attaqué en diffamation Gérald Darmanin par le biais des avocats. Recherché l’été dernier par la France après l’avis du Conseil d’Etat approuvant son expulsion, l’imam a été qualifié de porteur d’«un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République». Le ministre lui reproche notamment des propos tenus durant l’un des prêches en 2003. Cependant, l’homme n’a jamais été ni attaqué en justice ni condamné pour ces faits.

Gérald Darmanin reproche par ailleurs à Iquioussen de s’être «soustrait à la décision de justice», alors que le concerné a quitté le territoire français avant que l’avis ne soit rendu. La chaîne d’information rappelle que l’avocate Me Lucie Simon a notamment contesté le mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de son client. Selon elle, l’infraction n’est pas constituée et son client avait respecté «purement et simplement la loi française» en exécutant l’OQTF de lui-même.