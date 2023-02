Espagne : Lancement d'un programme de formation pour les saisonnières marocaines

Le ministère espagnol de l'Intégration, de la sécurité sociale et de l'immigration a indiqué que les saisonnières marocaines travaillant dans les champs de fraises à Huelva, en Espagne, seront formés pour lancer des activités génératrices de revenus à leur retour au Maroc. Le projet, baptisé «Wafira», est financé par l'Union européenne alors que ses grandes lignes sont convenues entre les gouvernements espagnol et marocain «dans le but de renforcer les relations basées sur la coopération dans le domaine de la migration régulière», selon à ce qui a été rapporté par l'agence EFE.

Le programme est basé sur la formation de plusieurs saisonnières qui viennent du Maroc chaque année en Espagne, afin de leur fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour démarrer de petites entreprises, à leur retour au Maroc. Cinquante femmes ont participé à la première phase du programme et, après leur retour au Maroc, ont lancé leurs propres entreprises, notamment des épiceries, des magasins de vêtements et des boulangeries et pâtisseries, après avoir reçu 80% du financement.