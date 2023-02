Maroc : Marjane va équiper ses sites en centrales photovoltaïques

Marjane et Nareva Services s’ouvrent la voie à un partenariat stratégique afin de lancer un programme d’équipement en centrales solaires photovoltaïques de l’ensemble des sites Marjane sur les trois prochaines années. Selon l'annonce, faite par le pionnier de la grande distribution au Maroc, «ce programme a pour but de promouvoir la transition vers une énergie propre et durable dans les hypermarchés Marjane en utilisant la technologie photovoltaïque pour produire de l'électricité verte et réduire son empreinte carbone de 25% d’ici fin 2025».

Pour les besoins de l’hypermarché Marjane Ménara, à Marrakech, comme site pilote, Nareva Services a réalisé l’étude, le dimensionnement et la construction d’une centrale solaire pour produire et fournir de l'électricité renouvelable photovoltaïque. Une installation pilote de 1 152 panneaux photovoltaïques monocristallins d’une puissance nominale de 540 Wc (Watt crête) et 9 onduleurs de 60 KV a été réalisée, indique Marjane dans un communiqué.

Une installation pilote qui «permettra à l’hypermarché de consommer près de 60% de son besoin en électricité pendant les heures pleines, ce qui permettra d'éviter l'émission de 747 tonnes de CO2, correspondant à environ 184 hectares de forêts plantées en une année».

Dans une première étape et d’ici fin 2025, Nareva Services accompagnera Marjane dans la transition énergétique de 32 autres magasins sur 10 villes, à savoir Casablanca, Agadir, Tanger, Mohammedia, El Jadida, Salé, Kénitra, Tétouan, Larache et Bouskoura. «Cela marquera une étape importante dans la transformation du modèle énergétique du groupe», se félicite-t-on.

Le programme ambitieux d’équipement en centrales photovoltaïques vient s’ajouter aux nombreuses mesures prises par Marjane dans le cadre de sa politique de développement durable. Entre autres initiatives, Marjane avait initié, en 2015, le passage à un éclairage LED et l’installation de portes dans les meubles froid, soit l’équivalent de 5km de portes de vitrines et 9km de chemin lumineux permettant une baisse de consommation énergétique équivalente à celle de 2 hypermarchés. A partir de 2020, Marjane a également réduit de plus de moitié sa consommation de papiers utilisés pour les catalogues.